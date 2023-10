Témoignage: Elle a choisi d’avoir un chien à la place d’un enfant

Vétérinaire et journaliste, Hélène Gateau explore dans son nouveau livre les similitudes entre les liens d’attachement mère-enfant et maîtresse-chien.

«Un récit d’amour pur.» Ce sont les mots utilisés par Sylvain Tesson dans sa préface du livre d’Hélène Gateau, «Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant)», publié en septembre aux Éditions Albin Michel. Dans cet ouvrage, la journaliste et vétérinaire française évoque les similitudes entre les liens d’attachement d’une mère avec son enfant et d’une maîtresse avec son chien.

Albin Michel

Ce livre, Hélène Gateau, qui se qualifie volontiers de dogmum (maman de chien), le doit à Colonel, son border terrier de quatre ans et demi : «Je me suis questionnée sur le rapport que j’ai avec lui et la possibilité qu’il soit venu combler un instinct maternel», explique celle qui a fait le choix de ne pas avoir d’enfants. «Des amis m’ont aussi fait remarquer que je me comportais comme une maman avec lui.»

Redéfinir la cellule familiale

L’ouvrage est aussi l’occasion d’aborder le narratif familial d’aujourd’hui. «Monoparentale, recomposée ou parents homosexuels: la définition classique de la famille a du plomb dans l’aile, explique-t-elle. On entend dire depuis longtemps qu’un chien en est un membre à part entière. Pourquoi la notion de famille serait-elle remise en question lorsqu’il s’agit de femmes seules?» s’interroge-t-elle.

Consciente que la thématique peut faire froncer les sourcils, la Française de 42 ans s’est appuyée sur des études scientifiques et sociologiques internationales – réalisées en grande partie sur des sujets féminins – pour étayer ses propos et montrer que le rapport à l’animal peut être aussi fort que celui à l’enfant. «Les zones cérébrales qui s’activent lorsqu’une maîtresse regarde son chien sont les mêmes que celles d’une mère avec son nouveau-né. Et c’est pareil pour les hormones», note-t-elle. Il a, en effet, été démontré que les humains et les chiens sécrètent de l’ocytocine, l’hormone de l’attachement, lorsqu’ils se regardent.

Hélène Gateau aborde aussi le chamboulement du quotidien qu’implique l’arrivée d’un chien. «Les journées, les vacances et les activités s’organisent en fonction de lui, comme avec un enfant.» Elle mentionne aussi l’éducation nécessaire à sa bonne conduite en société et l’inquiétude qu’elle peut parfois ressentir pour Colonel. «Dès que je l’entends couiner, mon sang ne fait qu’un tour. J’imagine, que les mères doivent ressentir la même chose quand elles voient leur enfant tomber.»

Un hommage aux chiens

Le livre d’Hélène Gateau ne laisse personne indifférent. D’un côté, il y a les messages de soutien: «Des personnes m’ont remerciée d’avoir mis des mots sur ce qu’elles ressentent. Grâce à ça, elles se sentent moins seules», se réjouit-elle. Et de l’autre, des réactions épidermiques. «On m’a dit que le sujet de mon livre était choquant et inadmissible. Une personne a carrément jugé mes propos dangereux car, selon elle, affirmer que l’on peut créer une cellule familiale avec un chien, c’est dénigrer l’humanité.»