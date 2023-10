Témoignages de Suisses en Israël: «Il y a eu un attentat à 500 mètres de chez nous»

«Je viens d’Israël et je suis actuellement en visite dans ma famille à Rehovot (ndlr: à 45 km de la bande de Gaza)», raconte à 20 minutes un apprenti commercial bernois de 16 ans. «Les attaques me font énormément peur et je prie et espère revenir bientôt en Suisse. Je viens de commencer mon apprentissage et je veux simplement rentrer à la maison».