Genève : Témoignages glaçants sur les enfants maltraités du foyer de Mancy

D’anciens employés racontent le sort réservé aux jeunes autistes par une partie du personnel de l’institution de Collonge-Bellerive.

Violences physiques et psychiques, privations, manquements divers… Trois ex-collaboratrices du foyer pour autistes de Mancy, à Collonge-Bellerive (GE), ont raconté leur «sidération» et leur «impuissance» face aux maltraitances commises par une partie du personnel de l’institution, dans le cadre d’une enquête conjointe du «Temps» et de Heidi.news. Elles évoquent un enfant trainé par les pieds pour aller prendre son bain, un autre jeté à terre et immobilisé au sol par le genou d’un éducateur, ou encore des jeunes laissés sans manger, parfois pendant deux jours. Le tout dans l’impunité. Certaines des punitions étaient validées en colloque, selon ces témoignages. Les faits se seraient déroulés entre 2019 et l’an passé.