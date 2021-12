Réchauffement climatique : Températures de 20 à 30 degrés supérieures au Groenland

Ces derniers jours, l’immense territoire arctique a enregistré des températures bien plus élevées qu’habituellement.

«L’une des raisons pour lesquelles nous observons des températures élevées est le phénomène météorologique du foehn», un vent chaud assez courant à travers la plus grande île du monde, a expliqué dans un e-mail à l’AFP une climatologue de DMI, Caroline Drost Jensen. «Il est un peu inhabituel qu’il se produise sur une zone aussi vaste et simultanément sur une longue période» car il s’étend sur la majorité de la côte ouest et une partie de la côte est, a-t-elle dit.