Crise de l’énergie : Températures limites peu respectées dans le secteur public

Ainsi, il faisait 22,5 degrés, la semaine passée, à l’auditorium de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Une température identique à celle qui a été mesurée par «Blick» sur le trajet de Bâle à Zurich, ce qui n’était pas prévu non plus. Du côté de la salle inoccupée du Conseil national, le thermomètre affichait 21,7 degrés; quant au service de l’environnement et de l’énergie du canton de Bâle-Ville, il faisait 21,3 degrés. Pour se justifier, les porte-paroles de ces lieux publics soulignent qu’une régulation exacte y est difficile, notamment en raison de leur fréquentation importante. Une réalité qui n’a pas empêché les filiales de la Coop, de la Migros et de la Poste de fixer des températures maximales de 17 degrés.