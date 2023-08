Les vagues de chaleurs s'intensifieront à l'avenir

Le mois d’août 2023 a battu des records de chaleur TALOTS

En 2023, il a fait chaud, mais moins que l’an dernier selon les analyses de MétéoSuisse. Une fois de plus, la température de cet été a dépassé de presque 2 degrés la norme de 1991-2020. Malgré l’accumulation des étés chauds ces dernières années (2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2015) l’été caniculaire de 2003 conserve sa palme du plus chaud de Suisse.

Entre trop frais…

Le début de l’été a commencé assez abruptement avec des températures continuellement au-dessus des moyennes et très peu de jours de fraîcheur. Le thermomètre n’est redescendu que vers le 30 juin. Le mois de juillet a affiché un bilan plus contrasté avec plusieurs jours de température inférieure à la moyenne, principalement du 24 au 27 juillet. La tempête qui a ravagé les Montagnes neuchâteloises s’est d’ailleurs déroulée le 24. Une autre séquence particulièrement fraîche pour la saison a eu lieu entre le 4 et 9 août avant que le mercure ne grimpe à nouveau.

Il était même possible, pendant les deux périodes de fraîcheur, de voir de la neige vers deux mille mètres d’altitude.

…et trop chaud

Un premier épisode de canicule s’est manifesté en Suisse entre les 9 et 11 juillet avec des températures oscillant entre 33 et 36 °C. Dès le 12 août, une seconde vague de chaleur a frappé le pays. Cette dernière s’est intensifiée avec l’établissement d’un dôme de chaleur dès le 18 du mois. À Genève et Nyon/Changins, le mercure n’est pas descendu des 30°C pendant 15 jours consécutifs. Deux semaines tropicales, c’est un jour de moins que le record de 1983 la Rome protestante avait affronté 16 jours au-dessus des 30°C. Jeudi 24 août a été le jour le plus chaud de l’année avec un thermomètre qui a explosé jusqu’à 39,3°C à Genève. De telles chaleurs pour la fin du mois d’août constituent un phénomène peu courant, ce qui fait de ce mois d’août 2023, le plus chaud jamais enregistré

À l’heure actuelle, et quel que soit le scénario suivit en termes d’émissions de gaz à effet de serre, il faut s’attendre à ce que le réchauffement climatique se poursuive pendant encore plusieurs décennies. Les vagues de chaleurs en feront partie intégrante, elles seront plus fréquentes et intenses mais aussi plus étendues sur la période estivale selon MétéoSuisse. La vague de chaleur de la fin août 2023 «s’inscrit parfaitement dans les scénarios climatiques modélisés».