Tempête à La Chaux-de-Fonds (NE): plus de 11 millions débloqués

Mi-août, les autorités de La Chaux-de-Fonds avaient aussi appelé à la générosité et à la solidarité pour couvrir les coûts des réparations, estimés à 90 millions de francs. Ces derniers jours, de vives critiques à l’encontre de la Chaîne du Bonheur ont émergé notamment sur les réseaux sociaux. Celle-ci a débloqué 200'000 francs pour la cité horlogère, et sans lancer un appel aux dons. Un montant jugé insuffisant par certains, en sachant que l'organisation caritative suisse avait pu récolter plus de 50 millions de francs en deux semaines pour l'Ukraine, au début de la guerre, rapporte la RTS.