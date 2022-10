Asie : Tempête aux Philippines: le bilan passe à 98 morts

D’autres corps ont été retrouvés, et le bilan est passé de 48 morts à 98 morts, selon la même source. La plupart de ces victimes sont décédées dans des glissements de terrain et des inondations vendredi à Mindanao, île du sud de l’archipel, après de fortes pluies.

La tempête a frappé l’île principale de Luzon pendant la nuit de samedi à dimanche, balayant tout sur son passage et causant des coupures d’électricité. Manille et les villes voisines ont subi des inondations.

En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines chaque année, tuant habitants et bétail sur leur passage, et ravageant fermes, maisons, routes et ponts, même si le sud est rarement touché.