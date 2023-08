La tempête Hilary apporte des pluies diluviennes en Californie

Le déluge provoqué par la tempête tropicale Hilary en Californie a transformé des axes routiers en rivières, bloquant de nombreux automobilistes, comme dans la zone habituellement désertique de Palm Springs, à deux heures de Los Angeles. Cette tempête, très rare dans le sud de la Californie, a battu des records de précipitations journalières, selon les autorités. Affaiblie, Hilary est désormais considérée comme un cyclone post-tropical. Mais les précipitations intenses pourraient encore causer des inondations, et de fortes bourrasques restent attendues, a prévenu le Centre national des ouragans (NHC). En prévision, le célèbre parc national de la vallée de la Mort, généralement plutôt frappé par des chaleurs accablantes que par des pluies torrentielles, a annoncé sa fermeture à cause de potentielles «inondations dangereuses». Le district scolaire de Los Angeles, le deuxième plus grand des États-Unis, a choisi de fermer ses écoles lundi.