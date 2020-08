Intempéries : Tempête Laura: le bilan s’alourdit à 31 morts en Haïti

Le passage de la tempête tropicale Laura sur l’île caraïbéenne dimanche a fait plusieurs dizaines de victimes et endommagé plus de 2000 maisons, selon les chiffres des autorités.

Dégâts importants

Le bilan des dégâts matériels, concentrés dans les départements de l’Ouest et du Sud-Est, précise que plus de 6200 maisons ont été inondées, plus de 2300 endommagées et 243 autres détruites.