Etats-Unis: Tempête politique après la perquisition du domicile de Trump en Floride

États-Unis : Tempête politique après la perquisition du domicile de Trump en Floride

Jamais un ancien locataire de la Maison-Blanche n’avait été inquiété par la justice de cette façon. La perquisition de la police fédérale a-t-elle à voir avec les nombreux cartons que Donald Trump a emporté avec lui en quittant la Maison-Blanche en janvier 2021? Est-elle liée à l’enquête sur sa responsabilité dans l’assaut du Capitole? Concerne-t-elle plutôt les soupçons de fraude financière dont la Trump Organization fait l’objet à New York? Contacté par l’AFP, le FBI n’a pas souhaité faire de commentaire.

Donald Trump, qui clame son innocence dans chacune de ces affaires et prétend faire l’objet d’une chasse aux sorcières, a vivement dénoncé la perquisition, à laquelle il n’a pas assisté, dans un communiqué. «Notre nation vit des jours sombres», a-t-il regretté, assurant que «cette perquisition non annoncée de (son) domicile n’était ni nécessaire ni appropriée».

Trump se peint en martyr

«Ce matin, alors que je voyageais avec ma famille, trois agents du FBI m’ont rendu visite et ont saisi mon téléphone portable», a-t-il déclaré à Fox News, dénonçant des «espèces de tactiques dignes d’une république bananière».L’escalade judiciaire semble avoir dans le même temps cimenté l’emprise de Donald Trump sur le parti républicain, qui a fait bloc autour de l’ancien homme d’affaires -- au point de l’ériger en martyr.

«Guerre civile»

Dès l’annonce de la perquisition, un groupe de partisans de Donald Trump s’est rendu devant la luxueuse résidence de l’ancien homme d’affaires pour crier leur colère. Plusieurs d’entre eux agitaient des drapeaux «Biden n’est pas mon président», énième rappel que plus d’un an et demi après la défaite de Donald Trump à l’élection, des dizaines de millions d’Américains restent fermement convaincus que la présidentielle de 2020 lui a été «volée».