Michelle Gisin devra encore patienter avant de fêter son premier podium en géant. A Semmering, alors que l’Obwaldienne occupait le troisième rang derrière Petra Vlhova et Marta Bassino, la deuxième manche, qui a été repoussée à deux reprises, a été balayée par le vent.

Bien que la première manche ait été disputée dans sa totalité, la course a été complètement annulée et n’a pas été reprogrammée dans les jours qui viennent. «Le géant sera reprogrammé dans la saison mais il est trop tôt pour dire où et quand», a indiqué aux médias le directeur de la Coupe du monde femmes de la FIS Peter Gerdol.