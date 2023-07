Genève: Temps d’habillage octroyé par les HUG jugé insuffisant

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) vont faire un pas vers la reconnaissance du temps d’habillage comme temps de travail. Mais pour le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), leur proposition n’est pas satisfaisante. Alors que la direction prévoit d’octroyer 10 minutes par jour à son personnel pour se changer et se rendre à son poste de travail, le SIT estime qu’il faudrait le double. En effet, selon un sondage qu’il a mené auprès des collaborateurs, la moyenne du temps nécessaire est de 19 minutes, soit un peu moins de 10 minutes par change.

«Il faut rappeler que le personnel doit aller chercher ses vêtements professionnels au distributeur, en devant faire la file selon l’heure d’arrivée, puis doit se rendre à son vestiaire, se changer, et finalement se rendre dans son service, et l’inverse à la fin de son service. Cela prend un temps considérable, bien plus que 10 minutes par jour», a dénoncé le SIT dans un communiqué vendredi. Cette récente décision des HUG devrait entrer en force le 1er septembre. Elle a pour but la mise en conformité de l’établissement avec la Loi sur le travail concernant la reconnaissance du temps d’habillage en tant que temps de travail.



L’an dernier, les employés de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) ont obtenu d’être payés pour le temps consacré à se vêtir. Cité comme exemple, le SIT rappelle que le personnel s’est vu accorder 20 minutes. Enfin, le syndicat réclame également des ressources supplémentaires en personnel afin de compenser le temps de travail qui sera alloué à l’habillage, «car sinon cela reportera la charge de travail sur les équipes».