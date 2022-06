Vague de chaleur : Temps sec et chaud, l’eau risque de se faire rare en Suisse aussi

Les chaleurs en dessus des normes saisonnières de ce mois de juin et le déficit de précipitations devraient inciter les Suisses à consommer moins d’eau.

En Suisse, les rivières et les fleuves ont un débit inférieur à la moyenne des années précédentes. Cela s’explique aussi par la sécheresse de l’hiver. La fonte des neiges était moins importante que d’habitude. Certains cantons ont déjà pris des mesures préventives. Comme l’écrit «SRF», les horticulteurs et les exploitations agricoles du canton d’Argovie n’ont par exemple plus le droit de pomper de l’eau dans certains cours d’eau. Au Tessin, la population est invitée, depuis plusieurs semaines déjà, à consommer le moins d’eau possible.