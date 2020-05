Covid-19

Tenaillés par la faim, les Chiliens protestent violemment

Après que le président Sebastian Piñera a décrété la mise en quarantaine totale de la capitale Santiago vendredi, les habitants pauvres de la banlieue crient leur désespoir et exigent de la nourriture.

Des barricades ont été dressées. La violence a monté jusqu'à des affrontements à coups de bâton et de jets de pierre, du côté des manifestants, et de gaz lacrymogène et de canons à eau, du côté des forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un mois sans travail

La municipalité d'El Bosque a publié un communiqué où elle a dénoncé la détérioration de «la qualité de vie des habitants» et le manque de considération du pouvoir central pour les plus pauvres. «Ce sont ces habitants qui, après plus d'un mois sans pouvoir travailler, sans avoir vu non plus de mesure concrète de la part de l'Etat, protestent aujourd'hui», a écrit le maire.