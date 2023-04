La Chaux-de-Fonds: Tenanciers du resto virés de la patinoire

Plus qu’une histoire de famille, c’est le récit d’une vie. Les Fischer tiennent le restaurant de la patinoire de La Chaux-de-Fonds depuis 1977. D’abord simple buvette, les lieux se sont mués en établissement de 150 places en 1988. Depuis une vingtaine d’années, c’est leur cuisinier de fils qui s’est installé aux fourneaux et l’un de leurs petits-fils compte également parmi les six employés. Ouvert 7 jours 7, le restaurant draine par ailleurs bon nombre d’habitués. Mais tout cela fera bientôt partie du passé.