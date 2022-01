Tennis : Tenante du titre à Melbourne, Naomi Osaka est éliminée

La Japonaise s’est inclinée au 3e tour de l’Open d’Australie devant l’Américaine Amanda Anisimova, tombeuse de Belinda Bencic, au tour précédent.

«Je savais que je devais être très forte pour avoir une chance. Je devais élever mon niveau de jeu et être agressive. Je suis tellement heureuse de l’avoir fait!» a lancé l’Américaine de 20 ans, qui avait déjà atteint les huitièmes à Melbourne en 2019. La même année, elle avait atteint les demies à Roland-Garros.

Après avoir créé une première surprise en éliminant Belinda Bencic (22e) au 2e tour, Anisimova a encore accroché une victoire de prestige. Et dimanche, c’est la No 1 mondiale Ashleigh Barty qui se dressera sur sa route.

Osaka a eu deux balles de match à 5-4 sur le service d’Anisimova, mais elle a commis deux fautes côté revers et les deux joueuses en sont arrivées au super tie-break (en dix points gagnants au lieu de sept). L’Américaine a réussi d’entrée le mini-break et n’a plus lâché son avantage qu’elle a même accru sur la fin.