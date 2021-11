Tennis : Tenante du titre, l’Espagne est éliminée de la Coupe Davis

La Russie, emmenée par Daniil Medvedev et Andrey Rublev, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition au détriment des Espagnols. La Serbie de Novak Djokovic a également franchi la rampe.

Andrey Rublev et Aslan Karatsev ont battu Feliciano Lopez et Marcel Granollers 4-6 6-2 6-4..

Le sort de trois des principales nations du tennis mondial allait donc se jouer sur le double décisif entre les Russes Andrey Rublev et Aslan Karatsev et la paire espagnole Feliciano Lopez et Marcel Granollers. Après la perte du premier set, les Russes ont remporté le deuxième et se sont ainsi assurés mathématiquement d’une place en quarts.