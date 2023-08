Tendance dangereuse: Le «Hot Chili Challenge» atteint les préaux des écoles suisses

Une «épreuve de courage» fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Il s’agit du «Hot Chip Challenge», soit le fait de manger la chips tortilla ultra-forte en se filmant, et de poster la vidéo sur TikTok ou Instagram sous le hashtag #hotchipchallenge. Cette mode touche désormais la Suisse. Car la chips, assaisonnée du piment le plus piquant du monde, fait un tabac auprès des jeunes.

Selon un élève de 11 ans de Winterthour, elle est carrément omniprésente dans les écoles depuis les vacances d’été. «Des tiktokeurs et des youtubeurs connus font le défi. C’est pour cette raison que tout le monde veut les imiter», explique-t-il. «Je n’en ai mangé qu’un tout petit morceau et cela n’arrêtait plus de brûler», dit-il. Dans sa classe, d’autres élèves ont aussi essayé la chips. Certains auraient pleuré et seraient devenus rouges après l’avoir dégusté.