Valais : Tendance en hausse: se servir d’essence, puis s’enfuir sans payer

Face à une recrudescence de vols d’essence, la station du Relais du Saint-Bernard à Martigny (VS) a décidé d’employer les grands moyens durant les vacances d’automne: tous les automobilistes devaient s’adresser à la caisse afin d’obtenir le déblocage de la pompe.

«Même à l’étranger, on ne voit pas souvent cela en plein jour. Mais dans quel monde vit-on?», s’est étonné un Chablaisien dans les colonnes du Nouvelliste. Interrogée par le quotidien valaisan, une porte-parole de Shell a affirmé que de plus en plus de larcins du genre ont été constatés dès le début d’année, soit pile au moment de l’augmentation du prix des carburants. Mais aussi pendant les vacances d’automne, où le trafic est relativement important. À noter que cette mesure préventive a pris fin lundi. Du moins pour le moment.