Les Birkenstock cartonnent grâce au film «Barbie»

Barbie briseuse de couple, tendances beauté, œuf de Pâques caché par Google: le long-métrage de Greta Gerwig sur la fameuse poupée Mattel fait des vagues. La fièvre Barbie s’est également emparée de l’univers de la mode. Outre les looks barbiecore, les lunettes de soleil roses ont également la cote. Et la tendance s’étend jusqu’aux chaussures, faisant exploser les ventes du fabricant allemand de sandales Birkenstock.

Une chaussure culte et une entrée en scène remarquée

La première entrée en scène des sandales a lieu lorsque les talons de Barbie touchent le sol et qu’il lui est laissé le choix entre les escarpins roses de sa vie habituelle et les Birkenstock brunes du «vrai monde». Si vous avez déjà vu le film, vous savez que Barbie opte finalement pour les Birkenstock.

Une demande en hausse de 500%

Tout bénéf’ pour Birkenstock

D’une part, ce dernier profite de l’engouement que suscitent les sandales en réalisant un chiffre d’affaires élevé. Selon le site Lyst, la demande pour le modèle porté par Barbie à la fin du film (Arizona en vieux rose) a explosé de plus de 110%. D’autre part, Birkenstock pourrait également tirer profit à plus long terme de la tendance Barbie.

Le fabricant de sandales devrait encore faire son entrée en bourse cette année. Au printemps 2021, les investisseurs financiers L. Catterton et Financière Agache ont racheté la société d’Alexander et Christian Birkenstock. Selon les médias, l’entreprise était alors estimée à 4,9 milliards de dollars (4,3 milliards de francs). En juillet, les propriétaires tablaient déjà, selon Bloomberg, sur un montant allant jusqu’à six milliards de dollars. Après le succès de Barbie, il est question de plus de huit milliards de dollars, soit environ sept milliards de francs. Derrière L. Catterton se trouve le groupe de luxe français LVMH, auquel appartiennent des marques comme Dior et Louis Vuitton. Financière Agache est la société d’investissement privée de Bernard Arnault, le PDG de LVMH.