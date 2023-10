Tendance mariage: les bibliothèques sont à la mode cet automne

Les bords d’un lac ou la campagne sont des lieux souvent choisis par les mariés, en été. En août aux États-Unis, le joueur de hockey des Boston Bruins, Charlie McAvoy, a célébré son union dans la Bibliothèque municipale de la ville (post ci-dessous). Depuis, sur les réseaux sociaux, elles sont devenues les lieux privilégiés des mariages automnaux pour leur côté romantique et intemporel.

42% de recherches en plus

L’imprimeur de faire-part Aura Print a analysé les recherches des tendances actuelles sur TikTok. Les termes «Library Wedding» (mariage dans une bibliothèque) sont les plus populaires, avec une augmentation de 42% en 2023. Selon l’étude, ces lieux sont souvent moins chers que d’autres endroits. De plus, leur esthétique fait écho aux styles branchés du moment, comme le Dark Academia, popularisé par la série «Mercredi», ou le chic Old Money.