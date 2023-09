Séance d’hypnose sur TikTok, la prudence est de mise

Le hashtag «gethypnotized» comptabilise plus de 21,1 millions de vues sur Freepik

Des vidéastes promettent sur TikTok de mettre les spectateurs en transe par écrans interposés. Le hashtag «gethypnotized» comptabilise plus de 21,1 millions de vues sur la plateforme début septembre. Si certaines de ces vidéos proposent uniquement de la détente et de la relaxation, d’autres sont plus problématiques car elles promettent de faire surmonter ses peurs ou de retrouver des souvenirs oubliés.