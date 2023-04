Tendances chaussures pour le printemps 2023

Les chaussures étant de plus en plus chères, on ne peut pas vraiment se permettre de faire le mauvais choix. Voici quelques modèles qui vous éviteront de commettre un fashion faux pas.

Tape-à-l’œil

Pour le plus grand bonheur des maximalistes

Semelles compensées pour un maximum de confort

Au côté des chaussures en caoutchouc colorées de Fendi cette saison, on retrouve également les chaussures compensées plus classiques à semelle marron. Dans la dernière campagne de la marque américaine Schutz, le mannequin Candice Swanepoel porte une paire de wedges qui rappelle les années 2000.

Sneakers 2.0

Cette saison, les baskets bénéficient d’une mise à jour. Les modèles hybrides ont le vent en poupe chez les femmes et les hommes. La traditionnelle basket se marie avec d’autres styles de chaussures. On le voit par exemple dans la collaboration entre Salomon et MM6 Maison Margiela. Le style rappelle les looks gorp-core et apporte de la fonctionnalité au printemps.