Qatar 2022 : Tendu comme jamais, le vestiaire belge promet l’union sacrée

Depuis le début du Mondial, la tension est à son comble chez les Belges. Mais c’est promis, tout sera mis de côté pour le match décisif contre la Croatie.

Le sélectionneur Roberto Martinez tente ici de calmer Tobias Alderweireld, en grande discussion avec Kevin De Bruyne. REUTERS

Eden Hazard a promis mardi «onze guerriers» pour affronter la Croatie jeudi, match décisif pour accéder aux huitièmes de finale du Mondial, assurant que les Diables Rouges avaient «discuté» et aplani leurs tensions après la défaite face au Maroc (0-2).

«On a eu une bonne réunion hier (ndlr: lundi) entre les joueurs, on s’est dit plein de choses. On s’est surtout dit qu’il y avait encore un match à jouer, c’est ça le plus important», a expliqué le capitaine belge avant l’entraînement.

«Vive altercation»

Lundi, L’Équipe évoquait sur son site internet qu’«une vive altercation» avait éclaté entre les joueurs dans le vestiaire après le revers infligé dimanche par les Lions de l’Atlas.

Selon le quotidien français et son journaliste Joël Domenighetti à Doha, Jan Vertonghen (35 ans et 144 sélections) a reproché à Kevin De Bruyne et Eden Hazard leurs critiques sur la «lenteur» de la défense. Un autre cadre du vestiaire, Romelu Lukaku, serait même intervenu pour séparer les différents protagonistes.

Eden Hazard, envoyé face à la presse avec Thibaut Courtois à la place de Yannick Carrasco et du jeune Arthur Theate, initialement prévus, s’est efforcé de balayer les rumeurs de conflits.

«On sait qu’on passe un moment plus compliqué que d’habitude, mais on est tous soudés», a-t-il assuré, racontant que les joueurs s’étaient parlé «une bonne heure»: «on s’est dit des choses – des bonnes, des moins bonnes, peut-être certaines choses qui n’ont pas plu -, mais on a parlé.»

«Vu ce qui s’est dit hier dans la petite réunion, je pense qu’on va avoir onze guerriers, pas 11 guerriers mais 26 guerriers, même ceux qui ne jouent pas», a-t-il ajouté.

«Peut-être aussi que nous attaquons mal parce que les gars là sont trop vieux». Jan Vertonghen, défenseur de la Belgique

Agacé par la remarque d’Hazard, Jan Vertonghen avait ironisé dimanche auprès de la chaîne «Sporza»: «Nous ne créons pas beaucoup devant, presque rien en fait. Cependant, nous avons beaucoup de qualité. Peut-être aussi que nous attaquons mal parce que les gars là sont trop vieux».

«Bien sûr, je me suis toujours bien entendu avec Jan! Je n’oserais pas me battre avec lui, il est plus grand que moi. Je ne suis pas bête non plus», a plaisanté Hazard mardi.

Thibaut Courtois a de son côté appelé à «laisser la négativité en dehors» avant ce match crucial face aux finalistes du Mondial 2018, qui comptent quatre points (comme le Maroc) alors que la Belgique n’en a que trois, le Canada étant d’ores et déjà éliminé.

«Les histoires créées ont pour but de créer une mauvaise ambiance au sein du groupe», a estimé le portier, reconnaissant avoir quitté le terrain en voyant exulter le banc marocain: «c’est ça l’esprit du vainqueur, moi je n’aime pas perdre».