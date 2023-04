Restriction: Tenir son chien en laisse en forêt jusqu’à l’été fait grogner les maîtres

Contraints à utiliser la laisse en forêt pendant quelques mois, les propriétaires de chiens réclament plus d’espaces de liberté pour leur animal. D’autant que la loi est plus stricte dans certains cantons.

L'obligation de tenir les chiens en laisse est plus stricte dans les petits cantons à forte densité de population. Pixabay

Faut-il tenir les chiens en laisse en forêt et aux alentours pour protéger la faune en période de reproduction et mise bas? C’est déjà obligatoire dans plusieurs cantons romands. Mais la loi est entrée en vigueur samedi du côté zurichois et s’étendra jusqu’à fin juillet. De quoi déplaire.

Interrogés par «Blick», certains propriétaires de chiens réclament de la souplesse, estimant que tous les toutous n’ont pas toujours l’instinct de chasse en éveil, que certains obéissent mieux que d’autres, et qu’il n'y a pas de jeunes animaux menacés dans chaque parcelle de forêt. Pourtant, 570 animaux sauvages – dont 88% de chevreuils – ont été tués par des chiens ces cinq dernières années dans le canton de Zurich. Les jeunes, incapables de fuir, sont une proie facile.

Les Romands grognent aussi

Dans les forêts neuchâteloises, la laisse est obligatoire du 15 avril au 30 juin, tandis que du côté de Fribourg, Genève et Vaud, la mesure s’étend du 1er avril au 15 juillet. Et elle fait grogner tout autant. «Si les propriétaires savent qu’il faut protéger le gibier, ils demandent des espaces de liberté, pour que leur chien puisse s’ébattre. Car c’est aussi ce qu’exige la loi fédérale. Et il n'y a que trop peu d'endroits pour le faire», rapporte Gina Métrailler, présidente de la Fédération romande de cynologie.

Médor doit en effet pouvoir se déplacer en plein air tous les jours et si possible sans laisse. Avec plus de 10'000 toutous enregistrés, la Ville de Genève, par exemple, a développé son offre en parcs à chien, l’an dernier. Mais l’offre n’est pas la même partout. Et selon le Mouvement de défense des propriétaires de chiens de Genève, les 26 espaces existants ne sont pas suffisants pour les balades quotidiennes.

Surveillance parfois plus accrue En 2020, peu après l’introduction de la mesure dans le canton de Vaud, une Lausannoise avait échappé de peu à la sanction. Les contrevenants risquent en effet une dénonciation en préfecture. Vaud ne donne pas de chiffre, Neuchâtel non plus. Mais le Service des forêts neuchâtelois indique que la loi datant de 1997 est bien respectée, de manière générale. Même si «dans certains secteurs, le travail de surveillance et de sensibilisation est plus important.»