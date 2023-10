Tennis: A Anvers, Dominic Stricker veut sortir de sa digestion

Il avait émerveillé nos nuits début septembre, à l’autre bout du monde (New York), à grands renforts de coups droits fulgurants ou de scènes hilarantes, comme lors de ce changement de côté où il s’était lâché sur le célèbre tube de Whitney Houston «I Wanna Dance with Somebody». Révélation d’US Open qui l’avait vu aller jusqu’en 8es de finale après avoir notamment créé la sensation en sortant le double finaliste en Grand Chelem Stefanos Tsitsipas, Dominic Stricker, 21 ans, chante moins fort ces dernières semaines.

Depuis son retour en Europe, le Bernois est en mode digestion et n’a plus gagné une seule rencontre. Que ce soit en équipe, avec la Suisse en Coupe Davis, puisqu’il a perdu ses deux matches de simple (défaites face au Français Adrian Mannarino et l’Australien Thanasi Kokkinakis) à Manchester à la mi-septembre. Ou en solo puisqu’il a été éliminé à chaque fois d’entrée au Challenger de Mouilleron-Le-Captif (France), par le Français Matteo Martineau (287e), puis lors de celui de Bratislava (Slovaquie), par l’Italien Luca Nardi (133e).

On peut se poser la question de participer à des Challengers pour le plus sûr espoir du tennis suisse. Grâce à sa fructueuse épopée new-yorkaise (284’000 dollars), Stricker a aussi intégré le top 100 (87e) pour la première fois de sa carrière. Un classement qui devait lui offrir de nouvelles perspectives en termes d’accessibilité à des tournois plus relevés. Mais avec son team, il n’a rien bouleversé et a fait l’impasse sur la couteuse tournée en Chine. «Je vais désormais me lancer de temps en temps dans les tournois 250», disait-il, à Flushing Meadows, au «Tages-Anzeiger». Se lancer, oui, mais avec précaution, donc.