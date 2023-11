Tennis: Adrian Mannarino rejoint un cercle très fermé

Adrian Mannarino vit la meilleure période de sa carrière. Déjà vainqueur des tournois de Newport et d'Astana durant l'été, le Français (ATP 25) a remporté son troisième titre de la saison ce samedi à Sofia, en prenant la mesure du Britannique Jack Draper en finale (7-6 2-6 6-3).

Le gaucher au jeu atypique n'est que le quatrième joueur à remporter trois tournois ATP en une saison à l'âge de 35 ans et plus. Les trois autres? Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal.