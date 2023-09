Tennis: Avant d’en devenir la championne, Coco Gauff dansait à l’US Open

Cette petite fille, c’est Coco Gauff. A l’époque de la vidéo, soit en 2012, son nom ne disait rien à personne, et c’est bien normal. L’Américaine n’avait que 8 ans, et pouvait danser frénétiquement avec ses lunettes vert et rose sur la tête en toute liberté. La pression viendrait bien assez vite pour celle qui a confié qu’à «15 ans, on voulait déjà que je gagne un tournoi de Grand Chelem».