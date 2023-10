Tennis: Benoit Paire balance encore un match à Malaga

Paire a laissé filer ce 16e de finale sans combattre, et Martinez s’est finalement imposé sur abandon alors qu’il menait 6-0 4-2. Et dire que le Français avait dit avant son déplacement dans le sud de l’Espagne qu’il préférait s’éloigner de la France pour retrouver un semblant de niveau de jeu…

«Je me suis un petit peu éloigné de la France, parce que je trouvais que mon niveau n’était pas assez bon pour ce que je pouvais proposer au public, avait-il dit. Donc je trouve que c’est bien de jouer un petit peu plus loin, avec moins de pression et moins de sollicitations. Et c’est vrai que ça m’a fait du bien de jouer à l’étranger, d’être un peu plus dans l’anonymat et le calme.»