Tennis: Carlos Alcaraz déjà trop cher pour les «petits» tournois

Verra-t-on un jour Carlos Alcaraz boucler sa préparation pour Roland-Garros lors du tournoi ATP 250 de Genève? Si la venue de la pépite espagnole dans le magnifique décor des Eaux-Vives peut faire rêver, elle demeure peu probable. Le récent vainqueur de Wimbledon est devenu le joueur le plus prisé du circuit et sa présence se paie cher, très cher.

Federer, Nadal et Djokovic font exploser les prix

Les sommes des garanties dépendent du classement du joueur, de sa popularité et de s’il a signé un contrat longue durée ou non avec le tournoi. Elles ont néanmoins totalement explosé avec les membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. «Elles ont augmenté au fil des ans jusqu’à atteindre plusieurs millions d’euros», expliquait Lionel Maltese, économiste du sport, au média français Capital en 2021.

Mais pourquoi une compétition de tennis dépenserait-elle autant pour un joueur? S’assurer la présence d’une star, c’est également s’assurer de remplir ses tribunes et de pouvoir vendre ses billets à des prix plus élevés. Les organisateurs choisissent ensuite leur stratégie. Tout miser sur une grosse star ou alors viser plusieurs bons joueurs.

Avec la perte d’Alcaraz, Bâle n’a plus que deux noms du top 10 à son tableau avec Holger Rune (6e) et Casper Ruud (8e). L’ATP 500 de Vienne, qui se déroule en même temps, a choisi la densité et s’est offert Daniil Medvedev (3e), Jannik Sinner (4e), Andrey Rublev (5e), Stéfanos Tsitsipás (7e) et Alexander Zverev (9e).