Tennis: Carlos Alcaraz renonce à la Coupe Davis avec l'Espagne

«J'avais vraiment hâte de jouer pour l'Espagne en Coupe Davis à Valence, mais je dois écouter mon corps après une très longue tournée. J'ai besoin de m'arrêter et de me reposer, physiquement et mentalement», a écrit le jeune joueur espagnol dans un post sur les réseaux sociaux. «Le programme est très exigeant, la saison est encore longue et il est temps de recharger mes batteries», a-t-il ajouté, tout en apportant son soutien à la sélection espagnole.