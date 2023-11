Tennis: Céline Naef battue, la Suisse est déjà éliminée

Getty Images for ITF

Cela fait donc deux matches cette semaine à Séville et deux défaites pour Céline Naef. Heinz Günthard aurait pu faire d’autres choix, notamment pour défier Danielle Collins, mais le capitaine a privilégié la forme du moment, sachant que Jil Teichmann, en pleine crise de résultats depuis quelques mois, a plongé dans les profondeurs du classement WTA et représentait difficilement une No 2 crédible pour cette édition.