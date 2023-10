Tennis: De rage, Il envoie une balle dans la tête de l’arbitre

Il y a certaines crises de colère qui ont plus d’impact que d’autres. Et ce n’est pas Marc Polmans qui dira le contraire. L’Australien, engagé mardi au dernier tour des qualifications du Masters 1000 de Shanghai contre l’Italien Stefano Napolitano (ATP 253), s’est énervé après avoir perdu un point. De rage, il a tapé violemment dans une balle. Celle-ci a terminé sa course directement dans la tête de l’arbitre.