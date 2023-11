Tennis: Dimitrov écarte Tsitsipas et file en finale du Masters 1000 de Paris

Le Bulgare Grigor Dimitrov (17e joueur mondial) – qui n'a pas remporté le moindre titre depuis six ans – s'est qualifié samedi pour la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy en battant le Grec Stefanos Tsitsipas (6e), 6-3, 6-7 (1/7), 7-6 (7/3). En finale, il affrontera le No 1 mondial Novak Djokovic, six fois vainqueur du tournoi et finaliste l'an dernier, ou le Russe Andrey Rublev (5e). Le Bulgare disputera sa deuxième finale de Masters 1000, six ans après la première.