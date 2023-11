Tennis: Djokovic gagne mais se met en danger

Novak Djokovic a battu Hubert Hurkacz 7-6 (7/1), 4-6, 6-1 lors de la 5e journée des Masters ATP jeudi à Turin (Italie), mais le No 1 mondial et tenant du titre n’est pas assuré de participer aux demi-finales samedi.

Djokovic compte sur Sinner

«C’est un joueur que j’apprécie beaucoup en dehors des terrains, mais il me cause souvent des problèmes avec son service», a déclaré «Djoko» après sa victoire. «J’ai fait ce que j’avais à faire, on verra bien ce qui se passe et si je joue ou non les demi-finales», a-t-il ajouté. «Mes enfants arrivent ce soir, je vais passer du temps avec. Pas sûr que je regarde le match», a continué le Serbe.