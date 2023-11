Tennis: Djokovic prend sa revanche sur Rune et passe en demie

Djokovic en meilleure forme

Vingt-quatre heures plus tard, le Serbe de 36 ans est apparu en meilleure forme. Rune l’a toutefois poussé dans ses retranchements en écartant une balle de match dans le deuxième set et en étirant la rencontre en trois manches.

Dans un premier set très équilibré, «Nole» a su se montrer de plus en plus présent, de plus en plus pressant, même si le Danois de 20 ans s’échinait tant qu’il pouvait en défense, et hyper réaliste: à 6 jeux à 5, sa seule balle de break de la manche était une balle de set, et il l’a immédiatement convertie, d’une volée haute de revers qui a pris la ligne.