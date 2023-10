Tennis: Ex-coach de Roger Federer, Peter Lundgren a subi une amputation

Peter Lundgren a lui-même annoncé la terrible nouvelle, dimanche, sur les réseaux sociaux: le Suédois de 58 ans a dû se résoudre à amputer son pied gauche. Une décision difficile rendue obligatoire en raison d’une grave infection. «Ma cheville cassée ne guérissait pas à cause de mon diabète de type 2 et la circulation était mauvaise », a expliqué le technicien scandinave sur Facebook.

Ancien joueur professionnel, Peter Lundgren a occupé la 25e place mondiale en 1985 – son meilleur classement – et remporté trois titres sur le circuit ATP. Mais c’est surtout dans ses fonctions d’entraîneur que l’ancien droitier a fait le plus parler de lui. Car c’est sous sa houlette qu’un certain Roger Federer s’est révélé au plus haut niveau au début du nouveau millénaire.