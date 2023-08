Tennis: Exploit de Stricker qui sort Tsitsipas à l’US Open

Getty Images via AFP

Encore un peu joufflu et au début de sa carrière professionnelle, entamée il y a trois ans, Dominic Stricker en a rougi de bonheur avant d'en tomber à la renverse. Le Bernois de 21 ans s'est offert son plus beau moment à l'US Open, mercredi en milieu d'après-midi sur la côte est, en éliminant une référence du circuit mondial, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7), 7-5 6-7 (2) 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3. Une vraie promesse d'avenir pour le plus grand espoir du moment du tennis suisse.