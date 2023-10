Tennis: Hubert Hurkacz premier qualifié pour la finale à Bâle

La tête de série no 4 a fait respecter la logique lors de la première demi-finale du tournoi bâlois en s'imposant face au Français Ugo Humbert 6-4 3-6 7-6 (7-5), après 2h40 de jeu.

Mais Humbert s'est accroché pour l'effacer et est parvenu à ravir le service de son adversaire quelques minutes plus tard. Plus tranchant, le tombeur de Dominic Stricker en quart de finale n'a pas lâché son avantage pour s'adjuger le set.