Tennis: John Isner prendra sa retraite après l’US Open

Le géant américain John Isner (38 ans), connu pour avoir disputé le match le plus long jamais joué sur le circuit ATP en 2010 à Wimbledon, a annoncé mercredi qu’il prendrait sa retraite après l’US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

«Après plus de 17 ans sur le circuit ATP, il est temps de dire adieu au tennis professionnel», a écrit Isner sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Isner est surtout connu pour avoir disputé contre le Français Nicolas Mahut le match le plus long du circuit. En 2010 sur le gazon de Wimbledon, le duel a duré 11 heures et 5 minutes, sur trois jours, se concluant par une victoire de l’Américain 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 70-68.

Le droitier a atteint deux fois les quarts à Flushing Meadows en 2011 et 2018, fort de son presque 2m10 et d’un service parmi les plus puissants du circuit.