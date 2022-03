Sport/Russie – Tennis: l'Ukrainienne Yastremska passe à Lyon et fond en larmes

L’Ukrainienne Dayana Yastremska a terminé en larmes son match du premier tour du tournoi de Lyon mardi après avoir dominé en trois heures et cinq minutes la Roumaine Ana Bogdan 3-6 7-6 (9/7) 7-6 (9/7), en sauvant deux balles de match. Bénéficiaire d’une invitation deux jours avant l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, Yastremska, âgée de 21 ans seulement, ancienne 21e mondiale et actuellement 140e, a fini la partie en larmes et à genoux, prise par l’émotion sous les applaudissements du public lyonnais. «Dans ces instants, j’ai réalisé que ce n’était rien en comparaison à ce qu’il se passe ou les moments vécus pour venir jusqu’ici et que ce n’était vraiment pas important», a-t-elle dit.