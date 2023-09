Tennis: La Laver Cup chère à Federer sourit au «Reste du Monde»

Tour à tour, Ben Shelton (USA), Francisco Cerundolo (Arg) et Felix Augier-Aliassime (Can) l’ont d’abord emporté en individuel contre les Français Arthur Fils et Gaël Monfils, et l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Puis, pour le premier double de cette exhibition de luxe, les Américains Tommy Paul et Frances Tiafoe ont dominé la paire Arthur Fils-Andrey Rublev (6-3, 4-6, 10-6).

Disputée jusqu’à dimanche, la Laver Cup, initiée en 2017 par le Bâlois Roger Federer, oppose pendant trois jours une sélection Europe et Monde. Cette dernière est notamment emmenée par les Américains Taylor Fritz (8e), Frances Tiafoe (11e), Tommy Paul (13e), Ben Shelton (19e) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (14e). Du côté de l’Europe, le joueur le plus en vue est le Russe Andrey Rublev, No 6 mondial, accompagné du Norvégien Casper Ruud (9), du Polonais Hubert Hurkacz (16), de Davidovich-Fokina et donc des Français Fils et Monfils.