Tennis: Laver Cup: l'équipe «Europe» largement dominée

L’équipe «Monde» mène désormais 10-2 dans ce tournoi d’exhibition de luxe, qui oppose joueurs européens et d’autres nations, et pourrait l'emporter dès le double qui se disputera dimanche au Canada. Après un premier sans faute vendredi (4-0), les tenants du titre ont concédé une première défaite face à l’équipe «Europe» samedi avec la victoire du Norvégien Casper Ruud 7-6 (8/6), 6-2 sur l'Américain Tommy Paul.

Avant cela, Taylor Fritz, No 10 mondial, s’était défait du Russe Andrey Rublev (8e) 6-2 7-6 (7/3), tandis que plus tard son compatriote Frances Tiafoe s’est imposé devant Hubert Hurkacz (7-5, 6-3). La journée s’est terminée par la victoire en double de la paire Felix Auger-Aliassime-Ben Shelton face à Hurkacz et Gaël Monfils.