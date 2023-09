Tennis: Laver Cup: Roger Federer s'est fait une promesse

Le Bâlois, acclamé dans la nuit de vendredi à samedi par le public de la Laver Cup, compétition dont il est à l’origine et qui se déroule actuellement à Vancouver (Can), ne veut pas être un «nobody».





Le public a offert un bel hommage au Suisse. Getty Images via AFP

«Je me suis fait la promesse de ne pas être un inconnu sur le circuit», a déclaré Federer à l’occasion d’une séance de questions-réponses organisée sur le court dans la soirée. Le joueur de 42 ans, vainqueur de 20 titres du Grand Chelem et à la retraite sportive depuis un an, n’a pas précisé pour autant la forme que pourrait prendre son implication, bien qu’il ait déclaré qu’il pourrait être capitaine de l’équipe européenne de la Laver Cup, actuellement sous la houlette du géant suédois Bjorn Borg.

Federer a par ailleurs expliqué que l’excitation du jeu lui manquait: les balles de break, les balles de match, les trophées et les foules de supporters. «Je vis encore ces moments de temps en temps», a-t-il dit, en rappelant ses apparitions dans la tribune royale de Wimbledon cette année – le théâtre de certains de ses plus grands triomphes – et au tournoi sur gazon de Halle, en Allemagne.

Le natif de Bâle a également déclaré qu’il avait vécu une «grande année» depuis qu’avec Rafael Nadal, son rival de longue date, ils avaient été battus en double à l’occasion de son match d’adieu à Londres, là encore à l’occasion de la Laver Cup. «J’ai trouvé ces adieux magnifiques, parfaits, émouvants. J’ai redouté ce moment pendant des années [...]. Je craignais que ma fin ne soit pas agréable, mais c’est tout le contraire qui s’est produit», a-t-il expliqué.

Federer a enfin expliqué que sa femme Mirka et lui avaient fort à faire avec leurs quatre enfants et qu’il travaillait sur des projets pour sa fondation caritative. «C’est aussi très agréable d’être plus souvent à la maison», a-t-il avoué.