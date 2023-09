Tennis: Les chiffres complètement fous de Novak Djokovic

24 (record)

Dans le détail, il a remporté dix fois l'Open d'Australie (record), sept fois Wimbledon (à une longueur des huit titres record de Federer), quatre fois l'US Open (Federer, Sampras et Connors ont le record avec cinq) et trois fois Roland-Garros (Nadal y détient le record effarant de 14 titres).

Il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté au moins trois fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem. Roy Emerson, Rod Laver et Rafael Nadal les ont remportés au moins deux fois chacun, Roger Federer n'a remporté qu'une fois Roland-Garros. Chez les femmes, Margaret Court, Steffi Graf et Serena Williams ont également au moins trois fois chaque Majeur à leur palmarès.

390 (record)

Le nombre de semaines passées à la place de No 1 mondial. Classé deuxième à l'ATP à New York, il entamera lundi sa 390e semaine au sommet de la hiérarchie.

36 (record)

10 (record)

Le nombre de finales jouées – et toutes gagnées - à l'Open d'Australie. Il en a également joué dix à l'US Open, égalant le record de Bill Tilden, et en a gagné quatre. Il en compte en outre neuf à Wimbledon où seul Federer a fait mieux (12). Nadal en a joué 14 à Roland-Garros et les a toutes gagnées.

4

88

361

96

1076

7

Le nombre d'années terminées No 1 mondial, soit une de mieux que son idole Pete Sampras. Federer et Rafael Nadal en ont 5.

39 (record)

6 (record)

15 (record)

36 ans et 111 jours (record)

IL est devenu dimanche le plus vieux lauréat de l'US Open à l'ère Open (depuis 1968), devant Ken Rosewall qui avait 35 ans en 1970. En juin, il était déjà devenu à 36 ans et 20 jours le joueur le plus âgé à remporter Roland-Garros, devant Nadal qui avait 36 ans et 2 jours l'an dernier. Le plus vieux en Grand Chelem est Rosewall qui avait 37 ans et 2 mois à l'Open d'Australie 1972.