Tennis: Les critiques de Maria Sharapova envers le public américain

Maria Sharapova pendant la finale dames du dernier US Open.

L’ancienne No 1 mondiale Maria Sharapova, retraitée des courts depuis février 2020, a critiqué le public américain de tennis dans une interview accordée à Bloomberg TV. La Russe d’aujourd’hui 36 ans a en effet mis le doigt sur un problème de marketing qui, selon elle, plombe le tennis actuel.

«Que reste-t-il de sa victoire à l’US Open?» s’est interrogée Sharapova. Avant d’étayer ses propos: «Coco Gauff a remporté son premier Grand Chelem à New York. Avec la foule, le rapprochement culturel, le sport, la mode, tout était réuni (ndlr: pour qu’on se souvienne de Gauff). Mais trois semaines plus tard, combien de personnes savaient qu’elle disputait un tournoi à Pékin? Elle a atteint les demi-finales, elle s’est certes inclinée, mais je suis sûre que 99% des spectateurs de l’US Open n’avaient aucune idée du prochain tournoi qu’elle allait disputer. Et ça, pour moi, c’est un problème.»