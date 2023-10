Tennis: Libéré, Dominic Stricker s’offre Casper Ruud aux Swiss Indoors

Dominic Stricker (21 ans) était en quête de confiance lors de son arrivée à Bâle. C’est peu dire qu’il l’a retrouvée. Au lendemain de son entrée en lice réussie aux Swiss Indoors (tournoi ATP de catégorie 500) contre le Libano-Allemand Benjamin Hassan (ATP 163) , le jeune Bernois - 96e de la hiérarchie mondiale - s’est offert le scalp du Norvégien Casper Ruud, 8e et tête de série No 2, au terme d’une confrontation de près de 2h30, 6-4, 3-6, 7-6 (7/1).

Stricker avait chassé une partie des doutes la veille, lui qui courait après la victoire depuis près de deux mois et son épopée à l’US Open achevée en 8es de finale. Il n’en reste plus aucun au terme de sa performance de ce jeudi. Appliqué, d’une précision redoutable et solide dans les moments chauds, il a affiché un niveau similaire à celui entrevu à Flushing Meadows. 57 jours après avoir fait tomber Stefanos Tsitsipas (No 7 mondial), le gaucher né à Münsingen réalise un nouvel exploit monumental.