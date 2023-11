Tennis: Medvedev domine Rublev aux Masters de l’ATP

Plus calme que son ami et adversaire du soir – qui a parfois montré des signes d’agacement lors de ses occasions manquées de revenir – Medvedev a dû néanmoins attendre sa quatrième balle de set pour l’emporter 6-4. La suite a été plus simple pour le No 3 mondial, alors que Rublev n’a pu résister dans la deuxième manche. Medvedev a ensuite servi pour s’imposer au terme d’un peu plus d’1h30 de jeu.