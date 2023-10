Swiss Indoors: Andy Murray a fait le spectacle à Bâle

Seul «grand nom» en lice ce lundi à la Halle St-Jacques, le vétéran écossais a dominé les débats et s’est offert une victoire pas loin d’être de référence pour lui, en un long set et une autre manche plus expéditive. Il faut remonter au Masters 1000 de Toronto au mois d’août dernier pour retrouver la trace d’un succès de Murray contre un adversaire au moins aussi bien classé que cet Allemand de 31 ans.

L’ancien du «Big Four» de l’ATP Tour avait connu un gros passage à vide cet été, puisque son vrai dernier coup d’éclat sur le circuit date de février au Qatar, quand il avait sorti Alexander Zverev (alors ATP 16) au 2e tour à Doha. Murray affrontera en 16es de finale, dans le coude du Rhin, le vainqueur de la partie entre l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 32) et l’Américain Sebastian Korda, tête de série No 8.

Ce lundi, dans une salle enthousiaste et à fond derrière lui, le Britannique de 36 printemps a livré un match spectaculaire et beaucoup crié (contre lui-même), face à un adversaire capable de sacrés coups de fusil depuis sa ligne de fond et loin d’avoir été simple à éliminer. Murray a arraché le premier set sur un ultime break, le troisième de cette manche initiale, après… une heure et 24 minutes de lutte.